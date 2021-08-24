В Уфе на улицах Генерал-губернатора Перовского и Заки Валиди ограничат движение автотранспорта. Это связано с проведением Национального чемпионата WorldSkills Russia-2021.
Движение будет закрыто с 8:00 до 0:00 с 25 по 29 августа по улицам Генерал-губернатора Перовского и на участке улицы Заки Валиди - от улицы Аксакова до улицы Гафури, сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.
Администрация Уфы и организаторы мероприятия приносят извинения за причиненные неудобства и рекомендуют планировать маршрут своего движения заблаговременно.
В финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» примут участие 1800 конкурсантов и 2000 представителей экспертного сообщества. Сборная Башкортостана насчитывает почти 500 человек. В соревнованиях будут представлены компетенции по семи блокам: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Основной соревновательной площадкой станет территория «Парка молодых профессионалов» на ул. Рубежной.