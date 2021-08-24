В Башкирии прошел чемпионат по парашютному спорту

В Иглинском районе прошел республиканский Чемпионат по парашютному спорту. Соревнования проходили в нескольких дисциплинах: в точности приземления, групповой и одиночной акробатике.

Победителем во всех трех дисциплинах среди мужчин стал восьмикратный чемпион мира, мастер спорта по парашютному спорту Алексей Буренин.

Чемпионат завершился красочным шоу. В последний день состязаний прошел фестиваль парашютного спорта SkyFest. Именитые парашютисты республики приземлились с шестью различными флагами, среди которых были флаги России и Башкортостана.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти