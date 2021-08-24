В Башкирии во встречной аварии погибла молодая женщина

Сегодня, 24 августа, рано утром произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 1176 км трассы Москва-Уфа.

На автодороге столкнулись ВАЗ-2107, за рулём которого находился 79-летний житель Татарстана, и «Дэу Нексия» под управлением 22-летнего уроженца Уфимского района. Из-за столкновения отечественное авто отбросило на «Форд Фокус».

В ДТП от полученных травм погибла 35-летняя пассажирка ВАЗ. Также помощь врачей понадобилась самому водителю и двум пассажирам – 11-летнему мальчику и 63-летней женщине. Все детали произошедшего уточняются.