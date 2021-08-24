В Уфе запустили «умный» светофор

Министерство транспорта Башкирии сообщает, что в Уфе в тестовом режиме был запущен первый «умный» светофор. Его установили на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР.
На указанной точке были установлены специальные детекторы транспорта, контроллер и программное обеспечение, которые позволяют адаптивно управлять и контролировать светофор.
Такой «умный» светофор поможет снизить вероятность появления пробок, а также позволит снизить уровень шума и выделения выхлопных газов.
Такие светофорные конструкции планируется установить во всех городах Башкирии с населением более 300 тысяч человек.