В Уфе запустили «умный» светофор

Министерство транспорта Башкирии сообщает, что в Уфе в тестовом режиме был запущен первый «умный» светофор. Его установили на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР.

На указанной точке были установлены специальные детекторы транспорта, контроллер и программное обеспечение, которые позволяют адаптивно управлять и контролировать светофор.

Такой «умный» светофор поможет снизить вероятность появления пробок, а также позволит снизить уровень шума и выделения выхлопных газов.

Основной принцип действия адаптивных режимов управления – это изменение продолжительности работы сигналов светофора. При помощи показаний детекторов транспорта, система сама выбирает продолжительность режима горения того или иного сигнала светофора. пресс-служба Минтранса Башкирии