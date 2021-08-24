В Уфе бродячие собаки растерзали кошку

Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Инцидент произошёл в Сипайлово. Уфимцам удалось снять происходящее на камеру. На кадрах хорошо видно, как три бродячих пса напали на кошку. Они вцепились в бедное животное зубами и попытались разодрать.