В Уфе бродячие собаки растерзали кошку

Жители Уфы стали свидетелями жуткого происшествия. Прямо во дворе многоквартирного дома бродячие псы растерзали кошку.
Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Инцидент произошёл в Сипайлово. Уфимцам удалось снять происходящее на камеру. На кадрах хорошо видно, как три бродячих пса напали на кошку. Они вцепились в бедное животное зубами и попытались разодрать.
К счастью, собак спугнули очевидцы. Кошке удалось выжить. Однако уфимцы теперь боятся за своё здоровье и за здоровье близких, ведь псы могут напасть и на людей. Горожане бьют тревогу и просят обратить внимание на проблему.
Видео: соцсети.