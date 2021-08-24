В Башкирии резко выросла смертность от COVID-19

В республике резко выросла смертность от коронавируса. За сутки зарегистрировано уже 15 случаев. Еще 300 человек получили положительный тест ПЦР за прошедший период, сообщает региональный Минздрав.

На лечении сейчас находятся 642 человека, в тяжелом состоянии 53 пациента, один из них – на ИВЛ. За сутки выписан 491 чел. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки составляет 136.