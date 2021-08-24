В Уфе выросло число детей инфицированных ВИЧ

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров рассказал о ситуации с ВИЧ в Башкирии. По его словам, статистика показывает неутешительные результаты.

По состоянию на 31 июля 2021 года, в Башкирии зарегистрировано 31 790 ВИЧ-инфицированных. На учёте стоят 19 226 «положительных», из них 10 695 – мужчины, а 8351 – женщины.

По словам врача, больше всего инфицированных выявлено в Кумертау (1094,6 случаев на 100 тысяч населения). Чуть меньше заболевших зарегистрировано в Салавате (861,1 случай), Стерлитамаке (695,5 случаев) и Уфе (650,1 случай).

При этом за 7 месяцев резко выросло число заболевших в возрасте от 41 до 50 лет. «Положительный» результат также получили 5 детей до 14 лет.

Самым распространенным способом передачи ВИЧ остаётся половой путь (83,2%), также часто заболевание передаётся парентерально, то есть через наркотики (13,9%), и вертикально, то есть от матери к ребёнку (2,9%).