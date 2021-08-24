В Башкирии медики поймали пациента, который пытался сбежать из ковид-госпиталя

В Нефтекамске из ковид-госпиталя, который организован на базе городской больницы, пытался сбежать пациент. Его поймали медики.

Фото №1 - В Башкирии медики поймали пациента, который пытался сбежать из ковид-госпиталя

Случайному очевидцу удалось снять попытку побега. Мужчина выпрыгнул из окна на втором этаже, по карнизу спустился к припаркованной машине и забрался на крышу прицепа. В этот момент его и задержали врачи в противочумных костюмах.

Пациента скрутили и поместили в машину скорой помощи. Как сообщает издание «КП-Уфа», у мужчины не было разрешения покидать территорию больницы, так как он всё ещё может быть источником инфекции. При задержании пациент не пострадал. Также представители министерства здравоохранения отметили, что у мужчины диагностировано «психотическое расстройство неуточненного генеза».

Фото: соцсети. 

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