В Башкирии медики поймали пациента, который пытался сбежать из ковид-госпиталя

Случайному очевидцу удалось снять попытку побега. Мужчина выпрыгнул из окна на втором этаже, по карнизу спустился к припаркованной машине и забрался на крышу прицепа. В этот момент его и задержали врачи в противочумных костюмах.

Пациента скрутили и поместили в машину скорой помощи. Как сообщает издание «КП-Уфа», у мужчины не было разрешения покидать территорию больницы, так как он всё ещё может быть источником инфекции. При задержании пациент не пострадал. Также представители министерства здравоохранения отметили, что у мужчины диагностировано «психотическое расстройство неуточненного генеза».