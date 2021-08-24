В Уфе открылось отделение дневного пребывания пожилых и инвалидов

В Орджоникидзевском районе Уфы заработал центр дневного пребывания пожилых и инвалидов. Посетители учреждения занимаются фитнесом, обучаются работать на компьютере, рисуют. День расписан по минутам.

Центр помогает работающим, которые не готовы оставлять дома пожилых родственников одних. Учреждение готово принять до 30 человек. Также на базе центра работает школа ухода, где родственников учат правильно ухаживать за пожилыми и инвалидами. Доставить до отделения дневного пребывания при необходимости может специальный автобус.