В Башкирии за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

Так, в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 300 человек. Это суточный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 54 939. С выздоровлением за сутки выписали 491 пациента, а за всё время – 50 628. За сутки скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом, что также является антирекордом за всё время пандемии. Количество летальных случаев в Башкирии достигло 1014.