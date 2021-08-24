В Башкирии экс-прокурора признали виновным в получении крупной взятки

Экс-сотрудник Учалинской межрайонной прокуратуры предстал перед судом по обвинению в получении крупной взятки.
По версии следствия, с 2016 по 2018 года экс-прокурор получал взятки от владельца двух предприятий по добыче полезных ископаемых. За денежную помощь служащий обеспечивал предпринимателю покровительство и допускал многочисленные попустительства.
Экс-прокурору удалось заработать более 660 тысяч рублей. Однако сотрудники ФСБ Башкирии выявили факт взяточничества. Обвиняемый признал вину в содеянном. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчине придётся выплатить штраф в размере 3,3 млн рублей.