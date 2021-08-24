В Башкирии экс-прокурора признали виновным в получении крупной взятки

Экс-сотрудник Учалинской межрайонной прокуратуры предстал перед судом по обвинению в получении крупной взятки.

По версии следствия, с 2016 по 2018 года экс-прокурор получал взятки от владельца двух предприятий по добыче полезных ископаемых. За денежную помощь служащий обеспечивал предпринимателю покровительство и допускал многочисленные попустительства.