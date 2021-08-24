В Башкирии уфимец и казанец спасли тонущего мужчину

13 августа житель Уфы Ренат Сафин отдыхал на берегу реки с мамой. В один момент семья услышала истошные крики женщины, которая звала на помощь. Оказалось, её муж начал уходить под воду. Не раздумывая, Ренат бросился в воду.

Тонущего мужчину уже поднял со дна реки житель Казани Илья Ермолаев. Вдвоем отдыхающим удалось вытащить обессиленного сельчанина на берег и оказать ему первую помощь. Тот начал вновь дышать и даже заговорил со спасителями. Теперь сотрудники МЧС Башкирии готовят соответствующие документы, чтобы наградить мужчин за смелость.