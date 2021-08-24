В Башкирии объявили срочные поиски 15-летней девочки

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков.
В селе Чалмавы Шаранского района пропала 15-летняя Айгуль Сахапова. 23 августа девочка вышла из дома, но до сих пор о её местоположении ничего неизвестно. Близкие девочки не могут связаться с ребёнком.
Приметы пропавшей: рост около 162 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Была одета: черная футболка, черные брюки, белые кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Айгуль, просят сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52, 8 917 808 68 08, 112.