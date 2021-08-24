Александр Устюгов приехал в Уфу в рамках благотворительного мотопробега

Благотворительность – это сложная тема. Здесь задача не просто попросить у людей денег. Люди готовы дать. Но нужно объяснить проблему. У нас в России на данный момент около 20 таких детей, которым можно помочь. Но уходит время. Здесь очень важный фактор – время. Этот укол нужно сделать до двух лет. Лекарство сертифицировано, есть фонд «Круг добра», который выделяет на это деньги. Но в данный момент все вздохнули, по телевизору про это сказали. Но они выделяют детям до 6 месяцев. А Володе уже 11. Соответственно, подходя полностью по показателям под это лекарство, он остался за бортом помощи.

Александр Устюгов, киноактер