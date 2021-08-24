В Уфе вновь зарегистрировали превышение ПДК вредных веществ

Эксперты продолжают следить за состоянием воздуха в Уфе. Так, специалисты Башгидрометцентра сообщили, что в столице вновь зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Например, 20 августа на улице Мира около часа дня выявлено превышение фенола, а около семи часов вечера на улице Ульяновых зарегистрировано превышение ПДК хлорида водорода.

22 августа также был проведен анализ воздуха. В час дня на проспекте Октября выявлено превышение этилбензола в воздухе, а в семь часов вечера там же концентрация вещества снизилась, но всё ещё была выше нормы.