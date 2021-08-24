В Уфе парни бросили пропавшего в реке друга

Накануне, 23 августа, в Уфе произошла очередная трагедия на водоёме. Около двенадцати часов дня на пульт диспетчера поступило сообщение о пропаже мужчины на реке Белой. Очевидцы отметили, что на берегу отдыхала компания из трёх друзей. Они отправились плавать, но на берег вернулись лишь двое.