В Уфе мужчина зарезал пенсионера посреди улицы

Жуткое преступление произошло сегодня, 24 августа, ночью. На улице Адмирала Ушакова мужчина жестоко зарезал пенсионера. Найти подозреваемого в убийстве удалось по каплям крови.

По версии следствия, 68-летний ранее судимый уфимец предложил своему новому 49-летнему знакомому провести время за распитием спиртных напитков. Они устроились во дворе дома, но вскоре между собутыльниками вспыхнула ссора. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил им пенсионера.

От полученных травм несчастный скончался. На месте инцидента были обнаружены следы крови, которые принадлежат подозреваемому. Служебные собаки вышли на след преступника, который скрывался в одной из квартир недалеко от места убийства.

У мужчины была найдена окровавленная одежда. Уфимец не стал отпираться и признался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.