Бизнесмен из Башкирии устроил поход для жителей родной деревни

Бизнесмен из Башкирии устроил туристический поход на озеро Талкас для жителей родной деревни Бетеря. Ильсур Набиуллин всё детство провёл в небольшой башкирской деревне.

Предприниматель решил устроить солнечные выходные на берегу чистого озера. В путешествие отправились около ста человек: взрослые, дети, пенсионеры. Ильсур взял в путешествие даже свою первую учительницу, которой уже 75 лет. Для масштабной поездки бизнесмен арендовал два автобуса, пять машин, повара, фельдшера и даже пригласил учителей, чтобы они следили за детьми.

Туристам пришлось проехать 50 км. Но полученные впечатления стоили долгой дороги, ведь многие сельчане многие годы не выезжали за пределы населенного пункта. По дороге путешественники пели песни, на озере купалися и катались на лодках. Одна из пенсионерок поделилась, что не купалась больше 20 лет. В деревне Бетеря есть лишь маленький пруд, купаться в котором невозможно. При этом 30-градусная жара в республике держится даже в конце августа.

Ильсур отметил, что был рад видеть счастливые улыбки жителей родного села.

Когда увидел горящие глаза и довольные лица односельчан, я был безмерно счастлив! Такие мероприятия ещё больше объединяют народ. Ильсур Набиуллин