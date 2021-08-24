В Башкирии действует около 30 очагов природных пожаров

Площадь, предварительно, 500 гектаров, данные уточняются. На данный момент могу сказать, что пожар мы успели остановить, локализовать благодаря тяжелой технике, волонтерам, местному населению. Тем не менее есть угроза распространения. Если у кого-то есть возможность приехать и помочь, мы всех зовем.

Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района