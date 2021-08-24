В Башкирии действует около 30 очагов природных пожаров

В Башкортостане продолжают гореть леса и степи. В республике действует около 30 очагов. Возгорания зафиксированы в Белорецком, Баймакском, Зианчуринском, Бурзянском, Кугарчинском, Абзелиловском, Зилаирском, Аургазинском и Федоровском районах.
Наиболее сложная ситуация складывается в Зауралье. Огнем охвачена территория площадью более 1300 га. Сейчас продолжается тушение природного пожара в Южно-Уральском природном заповеднике. На горе Нараташ, в пяти километрах от Межгорья, горит лес на площади 24 гектара.
Между тем в Зианчуринском районе крупный пожар удалось локализовать, но есть угроза распространения огня из-за сильного ветра.