В Башкирии действует около 30 очагов природных пожаров

В Башкортостане продолжают гореть леса и степи. В республике действует около 30 очагов. Возгорания зафиксированы в Белорецком, Баймакском, Зианчуринском, Бурзянском, Кугарчинском, Абзелиловском, Зилаирском, Аургазинском и Федоровском районах.

Наиболее сложная ситуация складывается в Зауралье. Огнем охвачена территория площадью более 1300 га. Сейчас продолжается тушение природного пожара в Южно-Уральском природном заповеднике. На горе Нараташ, в пяти километрах от Межгорья, горит лес на площади 24 гектара.

Фото №1 - В Башкирии действует около 30 очагов природных пожаров

Между тем в Зианчуринском районе крупный пожар удалось локализовать, но есть угроза распространения огня из-за сильного ветра.

Площадь, предварительно, 500 гектаров, данные уточняются. На данный момент могу сказать, что пожар мы успели остановить, локализовать благодаря тяжелой технике, волонтерам, местному населению. Тем не менее есть угроза распространения. Если у кого-то есть возможность приехать и помочь, мы всех зовем.

Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района
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