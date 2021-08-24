Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.
Выплата будет назначена всем, кто получает государственные, страховые и социальные пенсии, а также тем, у кого пенсия по отдельному закону для военных и силовых ведомств. Это касается пенсий не только по старости, но и по инвалидности, потере кормильца или за выслугу.
Глава государства поручил организовать работу максимально оперативно и без сбора дополнительных справок. Выплату назначат по данным ведомства, которое платит обычную пенсию. Никаких заявлений подавать не придется. В указе написано, что выплата поступит в сентябре. Путин отметил, что власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, но сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался. Отдельно отмечается, что эти выплаты защищены от каких-либо штрафов или пеней.