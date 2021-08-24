Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Сейчас, как мы и договорились, в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам 10 тысяч рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом и в материальном, в житейском плане из-за той нагрузки, которая была связана с эпидемией. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Прошу Правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения.

Владимир Путин