Радий Хабиров в Москве принял участие в семинаре-совещании по вопросам развития образования

Сегодня в столице страны Радий Хабиров принял участие в семинаре-совещании, посвященном задачам регионов в сфере образования. Лучшие практики Башкортостана вошли в итоговый доклад к заседанию Госсовета. В их числе – сертификаты в частные детские сады, которыми уже смогли воспользоваться порядка 3 000 семей Башкортостана, а также создание четырёх полилингвальных многопрофильных школ в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске.

Очень плотно мы сегодня обсуждали все, что связано с формированием нравственного мира наших школьников и, соответственно, дополнительного образования. Мы все едины абсолютно в мнении, что ребёнок должен выходить из школы, получив не только совокупность знаний, но и дополнительные навыки: иностранный язык, спорт, культура, искусство и так далее. Здесь очень важно синхронизировать учебные программы, материальную базу школ и материальную базу того, что есть для дополнительного образования. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров в Москве принял участие в семинаре-совещании по вопросам развития образования

Также участники семинара обсудили открытие Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у одарённых детей «Аврора», учреждение грантов главы региона для молодых учителей, работающих в сельской местности – им выдают подъемные 600 тысяч рублей. Также было представлено проведение экспертизы и контроля качества сырья и готовых блюд школьного питания.

Фото: пресс-служба Главы РБ

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