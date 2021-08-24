Радий Хабиров в Москве принял участие в семинаре-совещании по вопросам развития образования

Сегодня в столице страны Радий Хабиров принял участие в семинаре-совещании, посвященном задачам регионов в сфере образования. Лучшие практики Башкортостана вошли в итоговый доклад к заседанию Госсовета. В их числе – сертификаты в частные детские сады, которыми уже смогли воспользоваться порядка 3 000 семей Башкортостана, а также создание четырёх полилингвальных многопрофильных школ в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске.
Также участники семинара обсудили открытие Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у одарённых детей «Аврора», учреждение грантов главы региона для молодых учителей, работающих в сельской местности – им выдают подъемные 600 тысяч рублей. Также было представлено проведение экспертизы и контроля качества сырья и готовых блюд школьного питания.
Фото: пресс-служба Главы РБ