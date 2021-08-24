Радий Хабиров в Москве принял участие в семинаре-совещании по вопросам развития образования

Очень плотно мы сегодня обсуждали все, что связано с формированием нравственного мира наших школьников и, соответственно, дополнительного образования. Мы все едины абсолютно в мнении, что ребёнок должен выходить из школы, получив не только совокупность знаний, но и дополнительные навыки: иностранный язык, спорт, культура, искусство и так далее. Здесь очень важно синхронизировать учебные программы, материальную базу школ и материальную базу того, что есть для дополнительного образования.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан