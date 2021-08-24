В Уфе обсудили вопросы безопасности на химических предприятиях Башкирии

Сейчас век информационных технологий, нанотехнологий. И сейчас уже вопрос возникает не столько об условиях труда, конкретно связанных с влиянием вредных факторов, сколько с влиянием психоэмоционального состояния человека. Основная задача профсоюзов – чтобы человек здоровым пришел на работу и здоровым ушёл домой.

Зумара Ганиева, председатель регионального отделения Росхимпрофсоюза