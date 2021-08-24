В Уфе обсудили вопросы безопасности на химических предприятиях Башкирии

Обезопасить людей на производстве. Республиканская организация Башкортостана Росхимпрофсоюз провела ежегодный День охраны труда. Руководители предприятий, представители министерств Республики Башкортостан и коллеги из Москвы, Республики Татарстан и Самарской области обсудили вопросы безопасности на химических предприятиях региона.
Было отмечено, что в Год здоровья и активного долголетия, объявленного в Башкортостане указом главы республики, на предприятиях запланирован ряд дополнительных мероприятий для улучшения условий труда работников и сохранения их здоровья.