«Дети вместо цветов»: как помочь особенным малышам в Башкирии

Дети вместо цветов. В республике стартовала ежегодная всероссийская акция. Принять участие в ней может любой желающий. Суть акции в том, чтобы вместо покупки цветов для преподавателя перечислить сэкономленные деньги на помощь больным детям. Такое пожертвование делается согласованно вместе с родителями, учителями и школьниками.

Маше чуть больше года. Родилась девочка весом всего 985 граммов. Осложнилось состояние ребенка врожденными инфекциями, позже отказала печень. Новорожденной еще 3 месяца пришлось провести в больнице, чтобы окрепнуть. Однако на развитии Маши диагнозы успели сказаться: она начать отставать от ровесников. Вот уже год вместе с мамой малышка занимается в центре абилитации.

Маша пошла уже, от сверстников не отличается. Единственное – мы немного не говорим. А так все хорошо. Если бы не занимались здесь, то, конечно, отставание было бы. Эльмира Уразинбетова

За каждым ребенком закрепляется команда специалистов. История болезни, как и лечения, у каждого индивидуальна. На всех процедурах могут присутствовать родители. Центр абилитации при благотворительном фонде «Особенные дети» открыт не только для уфимцев – получить помощь здесь может любой маленький житель республики. За 5 лет работы фонда 524 ребенка прошли курсы абилитации бесплатно. Как говорят специалисты учреждения, помощь малышу нужно оказать в первые 200 дней после рождения. Это золотое время, чтобы избежать тяжелых последствий для ребенка в будущем.

В очереди на прохождение специальных курсов стоят 50 малышей. Меценаты могут сделать лечение бесплатным для родителей. С момента открытия центр принимает участие в акции «Дети вместо цветов». Ее суть в том, чтобы вместо покупки букета ко Дню знаний перечислить деньги в благотворительные фонды. В прошлом году удалось собрать порядка 100 тысяч рублей и помочь двум малышам.

Подчеркиваем, что участие в акции должно быть добровольное. То есть они должны принимать решения – учителя, школьники, родители – совместно, осознанно, чтобы не было давления. Люди могут из самых хороших побуждений стараться помочь деткам. Но это может вызвать негатив. И мы подчеркиваем, что сбор идет на конкретных детей, проживающих на территории республики. Руфина Бускунова, фандрайзер благотворительного фонда «Особенные дети»