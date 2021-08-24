«Дети вместо цветов»: как помочь особенным малышам в Башкирии

Дети вместо цветов. В республике стартовала ежегодная всероссийская акция. Принять участие в ней может любой желающий. Суть акции в том, чтобы вместо покупки цветов для преподавателя перечислить сэкономленные деньги на помощь больным детям. Такое пожертвование делается согласованно вместе с родителями, учителями и школьниками.
Маше чуть больше года. Родилась девочка весом всего 985 граммов. Осложнилось состояние ребенка врожденными инфекциями, позже отказала печень. Новорожденной еще 3 месяца пришлось провести в больнице, чтобы окрепнуть. Однако на развитии Маши диагнозы успели сказаться: она начать отставать от ровесников. Вот уже год вместе с мамой малышка занимается в центре абилитации.
За каждым ребенком закрепляется команда специалистов. История болезни, как и лечения, у каждого индивидуальна. На всех процедурах могут присутствовать родители. Центр абилитации при благотворительном фонде «Особенные дети» открыт не только для уфимцев – получить помощь здесь может любой маленький житель республики. За 5 лет работы фонда 524 ребенка прошли курсы абилитации бесплатно. Как говорят специалисты учреждения, помощь малышу нужно оказать в первые 200 дней после рождения. Это золотое время, чтобы избежать тяжелых последствий для ребенка в будущем.
В очереди на прохождение специальных курсов стоят 50 малышей. Меценаты могут сделать лечение бесплатным для родителей. С момента открытия центр принимает участие в акции «Дети вместо цветов». Ее суть в том, чтобы вместо покупки букета ко Дню знаний перечислить деньги в благотворительные фонды. В прошлом году удалось собрать порядка 100 тысяч рублей и помочь двум малышам.
В этом году собранные средства пойдут на абилитацию трех детей. Курс стоит от 50 до 70 тысяч рублей. Информацию о детях и контакты благотворителей можно найти на сайте фонда «Особенные дети». За незатейливым названием акции «Дети вместо цветов» стоит серьезная помощь, которая дает больным малышам возможность избежать инвалидности.