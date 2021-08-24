Актер Александр Устюгов приехал в Уфу, чтобы помочь ребенку с редким заболеванием

Благотворительный мотопробег. Сегодня в Уфу приехал российский киноактер, герой фильма «28 панфиловцев» Александр Устюгов. В начале августа он стартовал на ретро-мотоцикле «Индиан» из Северной столицы, доехал до Алтая и, проехав 12 тысяч километров, теперь возвращается обратно. Какова цель его путешествия и почему этот мотопробег самый дорогой в мире?
Александр Устюгов знаком любителям отечественного кино по картинам «28 панфиловцев», «Моя фамилия Шилов», «Отцы и дети». Однако за рулем мотоцикла его узнают редко. Всё внимание приковывает сверкающий хромом американский «Индиан». Всего за три недели актёр проехал на нём 12 тысяч километров по городам России, а заехав в республику, был поражён красотой башкирской природы.
Но всё же цель мотопробега – не любование достопримечательностями. Александр Устюгов отправился в путь в начале августа, чтобы помочь в сборе средств на препарат «Золгенсма» для 11-месячного Володи Сологуба из Краснодара (@help_vova.sma). У малыша редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия первого типа. И спасти его жизнь может всего один укол зарубежного препарата. Вот только стоит он неподъемные для большинства российских семей 168 миллионов рублей. По пути следования актёр встречается со своими поклонниками, рассказывает о подопечном и о том, что не только ему одному требуется помощь.
В Уфе Александр Устюгов встретился с представителями мотобратства республики. Байкеры тоже обещали финансово поддержать сбор на «Золгенсма». «Смайлики» – так называют детей с этим диагнозом – живут и в Башкортостане. Телеканал БСТ не раз рассказывал о них. И этим малышам повезло: они выиграли укол жизни в лотерею, которую проводит компания-изготовитель. Но такая удача улыбается не всем. Поэтому актёр твёрдо намерен продолжать помогать семье из Краснодара даже после окончания своего благотворительного мотопробега.
«Индиан» – реплика легендарного американского мотоцикла 1956 года. Александр Устюгов владеет им 10 лет и говорит, что техника никогда его не подводила. Сам актер тоже не имеет права подвести маленького Володю Сологуба и твердо намерен собрать более 160 миллионов на самое дорогое лекарство в мире.