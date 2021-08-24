Бронзовый призер первенства Европы по каратэ Айгуль Садыкова вернулась в Уфу

В аэропорту Уфы встретили бронзового призера первенства Европы по каратэ Айгуль Садыкову и её тренера Николая Балабанова. Уфимцы вернулись из Финляндии, где в городе Тампере проходило континентальное первенство среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года.

Всего в первенстве приняли участие около 1000 спортсменов из 45 стран. На этих соревнованиях Айгуль выступила в категории 14-15 лет в весовой категории до 47 килограммов.

Все хорошо прошло. Могло быть и лучше, конечно. Но так получилось. Айгуль Садыкова, бронзовый призер первенства Европы по каратэ

Это первый старт Айгули на таких соревнованиях – и сразу бронза. Очень достойно, очень приятно. Всегда хочется немного большего. Но ничего, будем работать. Николай Балабанов, тренер молодежной сборной России по каратэ

В категории Айгуль было 26 человек. Башкирская спортсменка провела 5 поединков, уступив лишь в одном из них. Медаль Айгуль Садыковой – третья за всю историю каратэ Башкортостана с первенств Европы. Уфимская спортсменка представляет спортивную школу №12 и клуб каратэ «Империя». Название этого клуба отец спортсменки воспроизвел в своей прическе.