На предприятии в Башкирии среди вакцинированных разыграли призы

Розыгрыш призов среди вакцинированных провели на предприятии общественного питания «Радуга» в Балтачевском районе. Общее количество сотрудников – 90 человек, из которых 75% сделали прививку от коронавируса.
Остальные представили справку о медотводе. Для каждого коллектива приготовили по три сертификата, каждый на сумму 3,5 тысячи рублей и один поощрительный приз – три дня оплачиваемого отпуска. Как прокомментировали руководители компании, такой акцией они поощрили ответственность коллег перед обществом и своим коллективом.