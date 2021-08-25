На предприятии в Башкирии среди вакцинированных разыграли призы

Вакцинация на сегодня – основное направление по борьбе с коронавирусом. Я благодарна своему коллективу, что они меня поддержали и что пошли на вакцинацию. Это, прежде всего, защита себя, а так как мы работники услуг, то это наша первая трудовая обязанность.

Гульнара Разяпова, председатель совета по «Радуга»