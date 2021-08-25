На предприятии в Башкирии среди вакцинированных разыграли призы

Розыгрыш призов среди вакцинированных провели на предприятии общественного питания «Радуга» в Балтачевском районе. Общее количество сотрудников – 90 человек, из которых 75% сделали прививку от коронавируса.

Остальные представили справку о медотводе. Для каждого коллектива приготовили по три сертификата, каждый на сумму 3,5 тысячи рублей и один поощрительный приз – три дня оплачиваемого отпуска. Как прокомментировали руководители компании, такой акцией они поощрили ответственность коллег перед обществом и своим коллективом.

Вакцинация на сегодня – основное направление по борьбе с коронавирусом. Я благодарна своему коллективу, что они меня поддержали и что пошли на вакцинацию. Это, прежде всего, защита себя, а так как мы работники услуг, то это наша первая трудовая обязанность.

Гульнара Разяпова, председатель совета по «Радуга»
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