В Чекмагушевском районе прошел августовский педсовет

Современные методы образования, воспитания и социализацию школьников обсудили на большом педагогическом собрании в Чекмагушевском районе. В отличие от прошлого года, августовский педсовет прошел в оффлайн, в зале Дома культуры.
Поднимались темы профориентации школьников, подготовки к единому госэкзамену, внедрение новых методик в традиционный образовательный процесс. Отличившимся педагогам вручили дипломы и благодарственные письма администрации муниципалитета.
Школьники Башкирии 1 сентября начнут учиться в очном формате. По желанию родителей дети с хроническими заболеваниями могут быть переведены на дистанционное образование в первые недели учебного года – такую возможность глава республики поручил проработать региональному Министерству образования.