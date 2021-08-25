В Чекмагушевском районе прошел августовский педсовет

Современные методы образования, воспитания  и социализацию школьников обсудили на большом педагогическом собрании в Чекмагушевском районе. В отличие от прошлого года, августовский педсовет прошел в оффлайн, в зале Дома культуры. 

 Поднимались темы профориентации школьников, подготовки к единому госэкзамену, внедрение новых методик в традиционный образовательный процесс. Отличившимся педагогам вручили дипломы и благодарственные письма администрации муниципалитета.

Школьники Башкирии 1 сентября начнут учиться в очном формате. По желанию родителей дети с хроническими заболеваниями могут быть переведены на дистанционное образование в первые недели учебного года – такую возможность глава республики поручил проработать региональному Министерству образования.

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