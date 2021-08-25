В Башкирии депутаты начнут осеннюю сессию в дистанционном формате

Госсобрание переходит на удаленку. Осеннюю сессию башкирский парламент отработает в дистанционном формате.

Как сообщили в пресс-службе Курултая, новые меры безопасности связаны с тем, что депутатская деятельность связана с большим количеством контактов и встреч. Комитеты Госсобрания будут проводить заседания с использованием системы видеоконференцсвязи, а в ходе пленарного заседания депутатов посадят в разных залах.

«Коронавирус никуда не ушел, несмотря на то, что подавляющее большинство депутатов вакцинировалось либо переболело», – заключили в парламенте.

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