В Башкирии депутаты начнут осеннюю сессию в дистанционном формате

Госсобрание переходит на удаленку. Осеннюю сессию башкирский парламент отработает в дистанционном формате.
Как сообщили в пресс-службе Курултая, новые меры безопасности связаны с тем, что депутатская деятельность связана с большим количеством контактов и встреч. Комитеты Госсобрания будут проводить заседания с использованием системы видеоконференцсвязи, а в ходе пленарного заседания депутатов посадят в разных залах.
«Коронавирус никуда не ушел, несмотря на то, что подавляющее большинство депутатов вакцинировалось либо переболело», – заключили в парламенте.