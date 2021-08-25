В Башкирии депутаты начнут осеннюю сессию в дистанционном формате

Как сообщили в пресс-службе Курултая, новые меры безопасности связаны с тем, что депутатская деятельность связана с большим количеством контактов и встреч. Комитеты Госсобрания будут проводить заседания с использованием системы видеоконференцсвязи, а в ходе пленарного заседания депутатов посадят в разных залах.