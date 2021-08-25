В Уфе в ДТП пострадали женщина и её маленькие дети

Накануне, 24 августа, поздно вечером в Уфе произошла серьёзная авария. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.
На улице Бакалинской произошло столкновение двух легковушек – «Опель Астра» и «Киа Рио». За рулём первого авто находился 25-летний местный житель. Он врезался в «Киа», которой управлял 34-летний мужчина, при повороте во двор.
В результате столкновения пострадали пассажиры второго автомобиля: 31-летняя супруга водители и двое детей 8 и 6 лет. Им потребовалась помощь врачей. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: ГИБДД РБ.