В Башкирии вновь заметили «песчаный» смерч

Накануне, 24 августа, жители Башкирии вновь стали свидетелями удивительного природного явления.

Недалеко от села Красноусольский Гафурийского района возникло атмосферное явление, похожее на смерч. Столб пыли и дыма взмыл в небо на десятки метров.

Эксперты называют такое явление «пыльным вихрем». И хотя по виду оно действительно напоминает смерч, по силе такое явление намного уступает.

Вихри ветра появляются при сильном нагреве земли. Высота такого «торнадо» достигает 10-20 метров. «Пыльный вихрь» способен перенести на незначительное расстояние лишь мелкие предметы – камешки, песок, веточки и т.д.