В Башкирии загорелся природный парк «Зилим»

Накануне, 24 августа, в природном парке «Зилим» в Гафурийском районе огнём охватило лес. К часу ночи 25 августа площадь возгорания составила 8 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации заповедника.

По последним данным, площадь возгорания достигла 9 га. В трёх км от очага пожара находится деревня Имендяшево. Тушение возгорания затрудняется труднодоступностью местности.