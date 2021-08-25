В Башкирии загорелся природный парк «Зилим»

Накануне, 24 августа, в природном парке «Зилим» в Гафурийском районе огнём охватило лес. К часу ночи 25 августа площадь возгорания составила 8 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации заповедника.
По последним данным, площадь возгорания достигла 9 га. В трёх км от очага пожара находится деревня Имендяшево. Тушение возгорания затрудняется труднодоступностью местности.
На месте работают более 100 человек: работники заповедника, сотрудники Гафурийского лесничества, волонтёры. Воду подают 4 мотопомпы. По словам главы района Фанзиля Чингизова, угрозы населенному пункту нет.