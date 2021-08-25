Чем Башкирии полезен чемпионат WorldSkills?

Такие чемпионаты помогают рассказать обществу, бизнесу, государству, что помимо экономистов и юристов есть множество интересных и востребованных профессий, где можно найти себя. Это важно, чтобы наши ребята шли работать не в супермаркет или в салоны связи за копейки, а знали, что могут получать нормальную зарплату на фабриках и заводах. Работать дома, а не уезжать в другие регионы. Стране остро не хватает рабочих рук, особо талантливым сварщикам крупные холдинги готовы платить по 200 тысяч рублей.