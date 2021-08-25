Чем Башкирии полезен чемпионат WorldSkills?

25 августа в Уфе пройдёт торжественное открытие финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
WorldSkills Russia – это уникальные и масштабные соревнования профессионального мастерства среди студентов средних профессиональных и высших учебных учреждений. В чемпионате участвуют студенты от 16 до 25 лет и школьники до 16 лет.
В 2021 году Уфе посчастливилось принять столь масштабное событие. Однако многие жители Башкирии задаются вопросом: какая польза от проведения WorldSkills Russia для простых людей?
Корреспонденты ИА «Башинформ» нашли как минимум 7 причин порадоваться проведению чемпионата в Уфе.
1. Оборудование почти на миллиард оставят детям из Башкирии.
Все закупленное на федеральные деньги оборудование отправят по учебным заведениям Башкирии. А это, на минуточку, высокотехнологичная техника стоимостью более 750 млн рублей - современное сварочное оборудование и инвентарь для кухни (ох и повезет же какому-то кулинарному техникуму!), швейные машины, на которых будут учиться на швей, и электрокардиографы для медколледжа, производства беспилотных летательных систем и инновационной упаковки.
Помимо оборудования, Башкирии достанется много классных тренажеров. Например, максимально реалистичный макет беременной женщины, на котором фельдшеры будут учиться оказывать помощь будущим мамочкам. А тренажер «кошка» научит молодых ветеринаров спасать жизнь котикам.
Уже посчитали, что в итоге материально-техническая база колледжей и техникумов обновится более чем на 70%. Наши дети будут учиться на современном оборудовании, а не по картинкам!
2. Человек труда снова станет престижным.
Миссия движения WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.
Такие чемпионаты помогают рассказать обществу, бизнесу, государству, что помимо экономистов и юристов есть множество интересных и востребованных профессий, где можно найти себя. Это важно, чтобы наши ребята шли работать не в супермаркет или в салоны связи за копейки, а знали, что могут получать нормальную зарплату на фабриках и заводах. Работать дома, а не уезжать в другие регионы. Стране остро не хватает рабочих рук, особо талантливым сварщикам крупные холдинги готовы платить по 200 тысяч рублей.
3. Можно сводить детей попробовать тренажеры и подобрать профессию.
С 26 по 28 августа все желающие смогут прийти на интерактивную площадку и попробовать себя в разных профессиях. Это называется try-a-skill («попробуй себя в профессии»). Программа идеально подходит для учащихся 5-11 классов. На площадке можно будет попробовать управлять роботом, научиться пилотированию спутника Земли и оказанию первой медпомощи, выполнить сварочные работы на виртуальном аппарате, собрать электросхему и распечатать её в 3D-формате. Все это совершенно бесплатно!
Номер павильона H1, он работает с 10 до 16 часов. Время одной экскурсии примерно 40 минут. Если не найдете сами, обращайтесь к волонтерам на улице, они покажут, как добраться.
Все взрослые тоже смогут примерить на себя профессии сварщика, нефтяника, пчеловода, полицейского и многих других. «Тестовые» места располагаются в каждом павильоне. В общем, все это очень забавно и полезно, обязательно сходите попробуйте. Вдруг поймете, что делать что-то руками - это прям ваше.
4. Студенты могут проявить себя и получить солидную премию.
WorldSkills - один из социальных лифтов для молодежи, с помощью которого можно и мир посмотреть, и себя показать. Простой пример - по нашей информации, на организаторов выходили представители очень крупного телекоммуникационного холдинга с просьбой присутствовать на чемпионате. Эксперты компании будут смотреть умненьких ребят и сразу забирать их к себе на работу.
Крупные федеральные компании уже сейчас мониторят участников WorldSkills по всей стране. Участие в престижном мероприятии - это у них дополнительные баллы при поступлении на работу. Сейчас к этой же практике приходят и местные компании.
Помимо перспектив, это выгодно еще и материально. Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал победителям от Башкирии солидные премии. Победители получат по 100 тысяч рублей, призеры и преподаватели - по 50 тысяч.
5. Участники наберутся опыта у своих сверстников.
Кто ездил на чемпионаты, соревнования, слеты и форумы, тот знает, что помимо образовательной и деловой части - общение. Ребенок, да и взрослые тоже, быстро перестают творчески расти, когда долго варятся в «собственном соку». Живые контакты с соратниками по цеху - это новые друзья, новые идеи, новые подходы и неформальный обмен знаниями, умениями, навыками. Максимальная польза детям.
6. Большая интересная программа для всех горожан.
Традиционно крупные мероприятия в столице Башкирии - они не только для участников, но и для всех горожан. Поэтому развлекательная часть будет доступна всем желающим в парке «Ватан» (это возле Телецентра) - приходите, пожалуйста, только помните, что обязательно нужно быть в маске! А программа очень интересная:
Среда, 25 августа
Торжественное открытие. Шоу дронов со светодиодной подсветкой, концерт Егора Крида, праздничный салют. Начало в 20.00.
Четверг, 26 августа
Популярные рок-коллективы Уфы исполнят песни Земфиры Рамазановой (отмечающей, кстати, день рождения) и группы «Чайф». Начало в 20:00.
Пятница, 27 августа
Артисты Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури покажут спектакль «Потомки Салавата не отступят!» памяти генерала Минигали Шаймуратова и славных конников легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Суббота, 28 августа
Всероссийская акция «Ночь кино». На огромном экране будут показывать мультфильмы региональных мультипликаторов, фильм-катастрофу «Огонь», семейную драму «Пальма» и сказку-фэнтези «Конёк-Горбунок». Начало в 17.30.
Воскресенье, 29 августа
Торжественная церемония закрытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы», объявление победителей, концерт группы «Дабро», салют. Начало церемонии в 19:00.
7. Уфа еще раз заявляет о себе.
Логика очень простая - раз дают деньги, надо брать. Не мы потратим, так кто-нибудь другой. Чем больше в Уфе будет мероприятий - тем мы будем круче и узнаваемей. Соседние регионы проводят мероприятие за мероприятием: и крупные, и мелкие.
Что такое узнаваемость? Это не означает, что все узнают о существовании Уфы и приедут сюда на праздники. Нет. Масштабные мероприятия - это еще и витрина наших возможностей - «смотрите, как мы умеем, с нами можно и нужно иметь дело, мы - крутые. Приезжайте - обсудим взаимовыгодные дела».
Совсем просто говоря, это реклама самих себя, приносящая в республику деньги на новые дороги, школы и детские сады. И оно того стоит, так как окупается с лихвой.
КСТАТИ! Основной соревновательной площадкой чемпионата станет «Парк молодых профессионалов» на Рубежной улице возле «Меги». Деловая программа мероприятия пройдёт с 26 по 28 августа в Конгресс-холле «Торатау».
Всего в Уфу приехали около 1800 конкурсантов из 76 регионов и 2000 экспертов. В сборной Башкортостана 498 человек — 280 конкурсантов и 218 экспертов. Регион заявлен в соревнованиях по 103 компетенциям.