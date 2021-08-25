Фильм «Уфа – город-герой труда» включен в базу «КиноПоиска»

Документальный фильм «Уфа – город-герой труда» был внесён в масштабную базу федеральной сети «КиноПоиск». Данная база имеет в каталоге огромное количество российских и зарубежных фильмов и сериалов.
На сайте сети опубликован трейлер картины, информация о создателях, режиссерах, актёрах. Также пользователи могут не только посмотреть фильм, но и оценить картину, оставить комментарий и даже обсудить увиденное.
Напомним, что ранее фильм «Уфа – город-герой труда» вошёл в релизы глобальной российской системы проката фильмов «Киноплан».
Документальный фильм «Уфа – город-герой труда» рожден по мотивам присвоения Уфе Владимиром Путиным звания города трудовой области. Кинопроект получил поддержку Фонда президентских грантов и снят с использованием средств гранта. В нем рассказывается о жизни и работе уфимцев в тылу, их подвигах, которые не вошли в учебники.
Фильм находится в открытом доступе в интернете. С момента премьеры, 24 июня 2021 года, его посмотрели более 300 тысяч пользователей. Также организован показ в кинотеатрах республики: на большом экране его увидели более 800 человек.