В Башкирии задержали пьяного водителя скорой помощи

В Белорецке сотрудники ГИБДД задержали водителя скорой помощи, который управлял служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2021 года поздней ночью инспекторы остановили скорую помощь, чтобы проверить документы водителя. Однако мужчина водительское удостоверение предоставить не мог, вёл себя неадекватно, а также от него пахло спиртом. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

Оказалось, что в 2016 году водитель уже был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на 1 год и 6 месяцев.

При устройстве на работу мужчина утаил от работодателя данный факт. Теперь он стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Ему грозит лишение свободы сроком до двух дет.