В нацпарке Башкирии сфотографировали редкую белку-летягу

Представители национального парка «Башкирия» рассказали о приятной встрече на территории заповедника. Впервые за долгие годы в объектив фотокамеры попала редкая белка-летяга.

В естественной среде обитания такого зверька встретить непросто. Большую часть жизни белочка проводит на деревьях, на землю она спускается крайне редко. Также белка-летяга активна лишь ночью.

Последний раз такую белочку видели много лет назад. Редкое животное встретили недалеко от деревни Кутаново Бурзянского района. А в этот раз белочку заметили на стоянке эколагеря Привольная поляна.

Белка-летяга занесена в Красную книгу из-за сокращения численности, связанного с вырубкой и уничтожением лесов.