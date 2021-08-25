В Башкирии во время тушения лесного пожара пострадал волонтер

Сегодня в республике продолжают действовать 16 очагов природных пожаров. Общая их площадь составляет почти 1500 гектаров. Локализовано девять возгораний. В Белорецком районе есть очаг в девяти километрах от деревни Верхние Лемезы. Туда направлена аэромобильная группа МЧС из 40 человек и шести единиц техники. Также горит лес рядом с городом Межгорье.