В Башкирии во время тушения лесного пожара пострадал волонтер

В Башкирии в ходе тушения лесного пожара пострадал один из волонтеров. С ожогами добровольца доставили в городскую больницу в Баймаке.

На территориях Ишмурзинского и Акмурунского сельских советов в Баймакском районе загорелась сухая трава. Там сгорели 700 гектаров площади. Пожар удалось локализовать общими усилиями.

Сегодня в республике продолжают действовать 16 очагов природных пожаров. Общая их площадь составляет почти 1500 гектаров. Локализовано девять возгораний. В Белорецком районе есть очаг в девяти километрах от деревни Верхние Лемезы. Туда направлена аэромобильная группа МЧС из 40 человек и шести единиц техники. Также горит лес рядом с городом Межгорье.

Два очага природных пожаров действуют в Бурзянском, по одному очагу в Гафурийском, Баймакском и Зилаирском районах. Всего на тушении задействованы 128 единиц техники и 545 человек. Угроз населению  нет, ситуация находится на контроле.

Андрей Зайцев, и.о. руководителя пресс-службы МЧС России по Республике Башкортостан
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