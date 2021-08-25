В Башкирии семья погибшего в ДТП фельдшера винит в его смерти руководство больницы

Родные погибшего в ДТП фельдшера скорой помощи обвинили в его смерти руководство Иглинской ЦРБ. По их словам, причиной аварии стал недосып и переработки врачей и водителей неотложки.

Трагедия произошла 18 августа на трассе М5. Автомобиль с медицинскими работниками врезался в КАМАЗ, стоящий на обочине. Водитель и пассажир погибли на месте. За несколько дней до гибели 26-летний Дамир Хисамутдинов собирался уволиться с работы, рассказывают его родные, так как не выдерживал ритм. Он говорил им о том, как тяжело держаться сутки без сна и отдыха. 28 августа молодой человек собирался сыграть свадьбу со своей девушкой.