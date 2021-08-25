В Башкирии семья погибшего в ДТП фельдшера винит в его смерти руководство больницы

Родные погибшего в ДТП фельдшера скорой помощи обвинили в его смерти руководство Иглинской ЦРБ. По их словам, причиной аварии стал недосып и переработки врачей и водителей неотложки.

Трагедия произошла 18 августа на трассе М5. Автомобиль с медицинскими работниками врезался в КАМАЗ, стоящий на обочине. Водитель и пассажир погибли на месте. За несколько дней до гибели 26-летний Дамир Хисамутдинов собирался уволиться с работы, рассказывают его родные, так как не выдерживал ритм. Он говорил им о том, как тяжело держаться сутки без сна и отдыха. 28 августа молодой человек собирался сыграть свадьбу со своей девушкой.

Фото №1 - В Башкирии семья погибшего в ДТП фельдшера винит в его смерти руководство больницы

Все время говорил: опять нас вдвоем поставили, опять вдвоем. Нехватка людей. Было бы три-четыре бригады, меньше бы нагрузка была. Даже не успевали поесть. Я ему с утра контейнер с едой отдавала. После аварии приехала забирать вещи на работу. Контейнер как был полным, таким и остался.

Ильвина Низаева, невеста погибшего

Между тем Минздрав республики отрицает связь смертельного ДТП с переработками медперсонала. Согласно официальному ответу пресс-службы Министерства здравоохранения, в связи с отпусками и больничными на скорой Иглинской ЦРБ сейчас работают три-четыре бригады. Однако выделены дополнительные бригады из поликлиники, поэтому нехватки медработников нет,  режим работы соблюдается.

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