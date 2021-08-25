Стало известно, когда реконструируют парк Нефтехимиков в Уфе

Вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин рассказал, когда в городе планируют реконструировать парк Нефтехимиков, расположенный в Черниковке.
Работы по восстановлению общественного пространства начнутся уже в 2022 году. Парк будет включен в федеральную программу городской среды.
Сам парк долгое время находится в почти заброшенном состоянии. Дорожки в парке не оборудованы, скамеек почти нет, газоны заросли травой, а аттракционы сломаны и давно не работают. При этом в парке периодически получают травмы дети.
Фото: 2gis.ru