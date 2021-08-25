В Уфе состоится премьера спектакля «Капитанская дочка»

Показ организован благодаря федеральной программе «Культура малой Родины». Действие представления разворачивается во времена восстания Емельяна Пугачева. От классики режиссеры не отошли, однако есть авторские дополнения. Авторы спектакля решили показать основные человеческие ценности. Постановщик Искандер Сакаев родился в Оренбурге, долгое время работал в театре Национальном молодежном театре имени Мустая Карима.