Участники Нацфинала WorldSkills Russia создадут по чертежам реальные вещи

Сегодня, 25 августа, пройдёт торжественное открытие финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Финалисты создадут действующую деталь в рамках компетенции «Создание прототипов» по 2D-чертежу. На создание реальной детали участникам даётся три дня. В соревновании примут участие 10 человек старше 16 лет, а также 9 команд по два человека в юниорской группе. Конкурсные испытания начнутся уже 26 августа.
Участникам из основной группы впервые предстоит работать на лазерном станке.
«У нас большой парк оборудования. Ребята-участники умеют работать на двух типах 3D-принтеров, могут красить, дорабатывать поверхности, пользоваться фрезерными, шлифовальными и сверлильными станками, вакуумной станцией, умеют лить силикон и пластик, работать с паяльниками», — рассказала главный эксперт компетенции Мария Козлова.
О том, что именно им предстоит создать, ребята узнают только на конкурсе. По словам организаторов, их ждет большая неожиданность, и они обещают нечто интересное и зрелищное. Им выдадут чертеж с текстовым описанием, без указания крепежей и разработанного функционала. Они должны его воссоздать, напечатать, вылить, собрать и показать, как он будет работать именно в том концепте, который был заложен. К примеру, на одном из чемпионатов участники создавали фен, гироскутер, кофемашину и шлем.
«Дети за три дня делают то, что изготавливают на обычном производстве. И даже быстрее», — пояснила она.
По словам Марии Козловой, навыки по созданию прототипов в настоящее время максимально востребованы.
«Сейчас на пике находится тот, кто может представить на рынок товар максимально быстро. Оптимизировать, доработать продукт по требованию производства и обыкновенного потребителя, изменить форму ручки», — пояснила Мария Козлова.
Нацфинал WorldSkills Russia — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие проводится ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».
В этом году первенство состоится с 25 по 29 августа в столице Республики Башкортостан Уфе.
Команда Башкортостана примет участие в соревнованиях по 103 компетенциям. В составе сборной республики 498 человек — 280 конкурсантов и 218 экспертов. Всего соревнование объединит команды из 76 регионов России.
Они покажут своё мастерство в 105 компетенциях. Сами компетенции разделены на семь блоков: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование.
Фото: worldskills.ru