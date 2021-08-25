Участники Нацфинала WorldSkills Russia создадут по чертежам реальные вещи

О том, что именно им предстоит создать, ребята узнают только на конкурсе. По словам организаторов, их ждет большая неожиданность, и они обещают нечто интересное и зрелищное. Им выдадут чертеж с текстовым описанием, без указания крепежей и разработанного функционала. Они должны его воссоздать, напечатать, вылить, собрать и показать, как он будет работать именно в том концепте, который был заложен. К примеру, на одном из чемпионатов участники создавали фен, гироскутер, кофемашину и шлем.