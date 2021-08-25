В Башкирии экс-директора предприятия будут судить за крупную растрату

По версии следствия, в 2017-2019 годах между предприятием «Башкоммунприбор», учредителем которого является Министерство земельных и имущественных отношений, были заключены контракты с администрациями районов на реконструкцию систем отопления в домах и объектах социального назначения. Насыров заключил договоры подряда и поставки оборудования с аффилированными организациями, учредителями и директорами которых являлись его супруга, тесть, племянник и бывший замминистра ЖКХ. Несмотря на то, что часть работ выполнялась силами «Башкоммунприбор», оплата подрядчикам производилась в полном объеме. А отопительное оборудование закупалось не напрямую у поставщика, а через организации сообщников директора, после чего поставлялось с максимально возможной наценкой. Ущерб оценивается на сумму свыше 54 млн. руб.