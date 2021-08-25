Пловец из Башкирии завоевал серебряную медаль Паралимпиады в Токио

Справка: Андрей Николаев — двукратный победитель и бронзовый призер чемпионата мира, двукратный победитель и двукратный серебряный призер чемпионата Европы, многократный чемпион России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заслуженный мастер спорта России. Тренируется в ООО «Салаватинвест» города Салавата и спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Республики Башкортостан. Плаванием начал заниматься в 2008 году. В паралимпийской сборной команде России с 2018 года. Первый тренер и тренер в настоящее время — Кираев Фаниль Халилович.