Роспотребнадзор: на WorldSkills в Уфе предотвратили все эпидриски

В эти дни Уфа принимает финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). При этом меры предосторожности во время пандемии будут соблюдены.

Фото №1 - Роспотребнадзор: на WorldSkills в Уфе предотвратили все эпидриски

Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак. По ее словам, республика уже научилась работать в столь непростых условиях.

У нас есть все инструменты для предотвращения эпидемиологических рисков. Мы взаимодействуем с Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения. Нашими специалистами организован контроль за группами, прибывающими для участия в финале чемпионата «WorldSkills». Проверяются результаты ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию, наличие справок об отсутствии контактов с инфекционными больными, справки о вакцинации.

Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора Башкирии

Кроме того, весь персонал, а также аккредитованные лица прошли обследование и получили отрицательные ПЦР-тесты.

Напомним, в Уфе 25 августа стартовали самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Завершится финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 29 августа.

Фото: ИА "Башинформ"

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