Роспотребнадзор: на WorldSkills в Уфе предотвратили все эпидриски

У нас есть все инструменты для предотвращения эпидемиологических рисков. Мы взаимодействуем с Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения. Нашими специалистами организован контроль за группами, прибывающими для участия в финале чемпионата «WorldSkills». Проверяются результаты ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию, наличие справок об отсутствии контактов с инфекционными больными, справки о вакцинации.

Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора Башкирии