Роспотребнадзор: на WorldSkills в Уфе предотвратили все эпидриски

В эти дни Уфа принимает финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). При этом меры предосторожности во время пандемии будут соблюдены.
Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак. По ее словам, республика уже научилась работать в столь непростых условиях.
Кроме того, весь персонал, а также аккредитованные лица прошли обследование и получили отрицательные ПЦР-тесты.
Напомним, в Уфе 25 августа стартовали самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Завершится финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 29 августа.
Фото: ИА "Башинформ"