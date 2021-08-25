В Уфе гости чемпионата WorldSkills могут попробовать себя в рабочей профессии

Сегодня, 25 августа, в Уфе состоится торжественное открытие финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках масштабного мероприятия в столице республике специалисты подготовили 40 интерактивных площадок, где любой желающий сможет попробовать себя в рабочих профессиях.
Зоны try-a-skill («попробуй себя в профессии») – это 25 перспективных компетенций, более 50 сертифицированных экспертов, 25 профессиональных проб, выставочная зона учебных заведений, 3D-активности в формате мастер-классов. Каждая из них представляет какое-либо ремесло, с которым любой желающий может ознакомиться в форме игры, экскурсии или теста. На площадке чемпионата можно будет попробовать управлять роботом, научиться пилотированию спутника Земли и оказанию первой медпомощи, выполнить сварочные работы на виртуальном аппарате, собрать электросхему и распечатать её в 3D-формате.
Попасть в «Парк молодых профессионалов» можно будет завтра, 26 августа, а также 27 и 28 августа. Вход будет свободным. Доехать до интерактивных площадок можно на 232, 277 и 298 маршрутах.
Добавим, что национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.