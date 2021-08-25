В Уфе гости чемпионата WorldSkills могут попробовать себя в рабочей профессии

Зоны try-a-skill («попробуй себя в профессии») – это 25 перспективных компетенций, более 50 сертифицированных экспертов, 25 профессиональных проб, выставочная зона учебных заведений, 3D-активности в формате мастер-классов. Каждая из них представляет какое-либо ремесло, с которым любой желающий может ознакомиться в форме игры, экскурсии или теста. На площадке чемпионата можно будет попробовать управлять роботом, научиться пилотированию спутника Земли и оказанию первой медпомощи, выполнить сварочные работы на виртуальном аппарате, собрать электросхему и распечатать её в 3D-формате.