В Уфе стартовал финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Торжественная церемония открытия финала WorldSkills Russia в эти минуты проходит в парке «Ватан». В программе – уникальное шоу с участием тысячи дронов, концерт и не только.

Торжественная церемония открытия нацфинала WorldSkills Russia началась с парада участников чемпионата. Один за другим на площадку вышли конкурсанты из 76 регионов России. В общей сложности в Уфу приехали порядка 1800 молодых профессионалов.

Мы в этом движении уже давно, но до финала добрались в этом году. Конечно, очень волнуемся, готовились целый год. В Башкирии очень дружелюбно встретили. Нам очень нравятся и город, и люди. Людмила Иванова, эксперт-компатриот /Чувашская Республика/

Национальный финал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений и школьников в возрасте до 16 лет. Уже завтра участники чемпионата вступят в борьбу за звание лучших молодых профессионалов. В общей сложности соперничать конкурсанты будут в 105 компетенциях, разделенных на 7 блоков.

Мы очень рады быть у вас в гостях, в Уфе. Санкт-Петербург находится в этом движении с 2016 года. Нас приехало очень много. Вера Петрова, лидер команды /Санкт-Петербург/

Подготовка к чемпионату началась задолго до его проведения. Это касается и проработки вопроса безопасности участников. Особое внимание уделено недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Управление курирует все объекты мероприятия. Это более 100 объектов, за каждым закреплен специалист, они дежурят в круглосуточном режиме. Галина Пермина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Деловая программа финала 9-го чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет с 26 по 28 августа в Конгресс-холле «Торатау». В рамках тематических сессий спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнется система профессионального образования в ближайшие 5-10 лет.

Башкортостан приветствует участников финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Мы вас очень ждали, мы готовились и хотели создать вам хорошие условия для того, чтобы вы могли продемонстрировать ваше мастерство. Чемпионат имеет огромное значение. Это и престиж рабочих специальностей, профессионального образования, и возможность реализации самых талантливых, самых амбициозных ребят. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Посмотрите вокруг, какой прекрасный город, какая теплая атмосфера. И это не только погода, это жители республики, которые улыбаются гостям. Я желаю вам не только посетить чемпионат, но и увидеть, какой суперский город Уфа и какие классные здесь живут люди. Роберт Уразов, генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)