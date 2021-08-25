В Уфе стартовал финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Торжественная церемония открытия финала WorldSkills Russia в эти минуты проходит в парке «Ватан». В программе – уникальное шоу с участием тысячи дронов, концерт и не только.
Торжественная церемония открытия нацфинала WorldSkills Russia началась с парада участников чемпионата. Один за другим на площадку вышли конкурсанты из 76 регионов России. В общей сложности в Уфу приехали порядка 1800 молодых профессионалов.
Национальный финал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений и школьников в возрасте до 16 лет. Уже завтра участники чемпионата вступят в борьбу за звание лучших молодых профессионалов. В общей сложности соперничать конкурсанты будут в 105 компетенциях, разделенных на 7 блоков.
Подготовка к чемпионату началась задолго до его проведения. Это касается и проработки вопроса безопасности участников. Особое внимание уделено недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Деловая программа финала 9-го чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет с 26 по 28 августа в Конгресс-холле «Торатау». В рамках тематических сессий спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнется система профессионального образования в ближайшие 5-10 лет.
После приветственного слова главы республики участников и зрителей торжественной церемонии открытия ожидала самая зрелищная часть – представление с участием тысячи дронов, выступление хедлайнера Егора Крида, музыкально-хореографическая постановка «Не сдавайся». В завершение мероприятия – красочный фейерверк. А уже завтра утром участники чемпионата вступят в упорную борьбу.