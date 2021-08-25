Бесплатная догазификация в Башкирии: как принять участие в программе

Подать заявку на догазификацию теперь можно через офисы МФЦ. Речь о масштабном проекте проведения голубого топлива до границ земельных участков собственников. Услуга для жителей республики бесплатна. Те, кто уже сменил электрическую плиту на газовую, отмечают положительную разницу.
Скорость двухконфорки оставляет желать лучшего. С газовой плитой банок с компотом уже было бы больше, говорит Любовь Белова. Хотя теперь для жительницы села Жуково эти проблемы останутся в прошлом. На новой плите можно готовить с комфортом.
Поручение подвести газ до границ земельных участков дал Владимир Путин. И собственникам квадратных метров не придется раскошеливаться за эту процедуру. Финансовые вложения в программу в республике составят 22 миллиарда рублей. Догазификация отличается от газификации тем, что она проводится в населенных пунктах, где уже есть внутрипоселковые сети.
Чтобы обеспечить себя голубым топливом по соцпрограмме, собственники могут оставить заявку на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа», на портале Единого оператора газификации России. А с 23 августа услуга стала доступна через офисы МФЦ.
Сроки работ по бесплатной газификации до границ земельного участка будут прописаны в договоре с домовладельцем. Они в том числе зависят от протяженности газопровода. К слову, подведение труб к дому выполняется за счет собственника. На сегодня газификация в Башкортостане составляет порядка 83 процентов.