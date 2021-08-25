Бесплатная догазификация в Башкирии: как принять участие в программе

Подать заявку на догазификацию теперь можно через офисы МФЦ. Речь о масштабном проекте проведения голубого топлива до границ земельных участков собственников. Услуга для жителей республики бесплатна. Те, кто уже сменил электрическую плиту на газовую, отмечают положительную разницу.

Скорость двухконфорки оставляет желать лучшего. С газовой плитой банок с компотом уже было бы больше, говорит Любовь Белова. Хотя теперь для жительницы села Жуково эти проблемы останутся в прошлом. На новой плите можно готовить с комфортом.

Газ есть, теперь будем выстраивать внутренние отделки. Будем обживаться здесь, в Жуково, с газом, теплом. Любовь Белова, жительница с. Жуково

Поручение подвести газ до границ земельных участков дал Владимир Путин. И собственникам квадратных метров не придется раскошеливаться за эту процедуру. Финансовые вложения в программу в республике составят 22 миллиарда рублей. Догазификация отличается от газификации тем, что она проводится в населенных пунктах, где уже есть внутрипоселковые сети.

В целом более 2,5 тысяч населенных пунктов, там, где есть газораспределительные сети, подпадают под эту программу. Общее количество домовладений – 180 тысяч домов, которые могут быть газифицированы в рамках этой программы – доведение до границ земельных участков без взимания платы. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Чтобы обеспечить себя голубым топливом по соцпрограмме, собственники могут оставить заявку на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа», на портале Единого оператора газификации России. А с 23 августа услуга стала доступна через офисы МФЦ.

С 23 августа во всех офисах МФЦ республики организована услуга по приему заявок на догазификацию. То есть на подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Подать заявку может любой житель, являющийся собственником жилого дома. Подведение газа будет на безвозмездной основе. Наталья Куприянова, директор Многофункционального центра