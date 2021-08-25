«Это мог быть я»: в Башкирии медики запустили флешмоб после гибели фельдшера в ДТП

Родные погибшего в ДТП фельдшера скорой помощи обвинили в его смерти руководство Иглинской ЦРБ. По их словам, причиной аварии стал недосып и переработки врачей и водителей. Трагедия произошла 18 августа на трассе М-5. Автомобиль с медицинскими работниками врезался в КамАЗ, стоящий на обочине. Экипаж скорой погиб на месте. У 56-летнего водителя осталась жена и двое детей, у 26-летнего фельдшера – невеста. Между тем Минздрав республики отрицает связь смертельного ДТП с переработками медперсонала.

В смертельном ДТП родители потеряли единственного сына, невеста – любимого. До собственной свадьбы фельдшер скорой помощи Дамир Хисамутдинов не дожил чуть больше недели. Год назад молодые прочитали никах. Купили квартиру, хотели успеть переехать в новое жильё до начала учебного года. Дамир и Ильвина вместе учились в БГМУ, в этом году перешли на четвёртый курс. Юноша совмещал учёбу с работой в Иглинской районной больнице, чтобы набраться опыта. Говорил, что его призвание – помогать людям и спасать жизни. За несколько дней до гибели 26-летний фельдшер хотел уволиться, рассказывает его невеста. Но не успел.

Всё время говорил, вот опять нас вдвоём, опять вдвоём будем работать. Нехватка людей была. Если бы было меньше нагрузки, меньше вызовов, то у них было бы больше времени на отдых. Они даже поесть не успевали. Вот я ему как с утра отдала контейнер с едой, так его после смерти полный и забрала. Ильвина Низаева, невеста погибшего

Авария произошла 18 августа на трассе М-5. Карета неотложки с медицинскими работниками врезалась в КамАЗ, стоящий на обочине. На кадрах видеорегистратора видно, как машину скорой помощи начинает заносить вправо, на припаркованный грузовик. Удар оказался смертельным. Водитель и пассажир погибли сразу. У погибшего водителя, Михаила Медведева, осталась жена и двое сыновей. Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбирается ГИБДД республики и Следственный комитет.

Муж Алены Палатовой тоже сгорел на работе: у водителя неотложки той же Иглинской ЦРБ остановилось сердце прямо во время выезда бригады в мае этого года. Незадолго до смерти мужчина перенёс инфаркт и две операции на сердце. К работе Алексей Поболь вернулся со справкой.

Его не должны вообще были допускать к работе, должны были отправить на инвалидность. Его допустили только на лёгкий труд, он работал при поликлинике. А 11 и 14 числа звонила Света, при мне был разговор, она его уговорила выйти свозить. И вот 14 он вышел и ему стало плохо. Алёна Палатова

Между тем Минздрав республики отрицает переработки и нехватку персонала в Иглинской ЦРБ. Согласно официальному ответу, сейчас в связи с отпусками и больничными направлены дополнительные бригады медиков из поликлиники, поэтому нехватки медработников нет и режим работы соблюдается.

Население Иглинского района растёт с каждым годом, особенно в летнее время, когда в СНТ приезжает много уфимцев на время отпуска. И количество вызовов сильно возрастает. Мы стараемся увеличивать бригады и плюс неотложные бригады тоже добавляем. Руслан Зубайдуллин, и.о главного врача Иглинской центральной районной больницы

В поддержку погибших запустили флешмоб. В социальных сетях медики со всей республики выкладывают видео с коротким лозунгом: «Это мог быть я».

На этом месте мог быть я, потому что руководство волнует только количество вызовов, а не качество. Потому что из-за низкой зарплаты вместо полноценного отдыха мы вынуждены искать подработку. Потому что руководство заботится только о своих премиях, а мы рискуем жизнями. Потому что у нас халатное отношение к автотранспорту со стороны руководства.