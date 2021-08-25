«Это мог быть я»: в Башкирии медики запустили флешмоб после гибели фельдшера в ДТП

Родные погибшего в ДТП фельдшера скорой помощи обвинили в его смерти руководство Иглинской ЦРБ. По их словам, причиной аварии стал недосып и переработки врачей и водителей. Трагедия произошла 18 августа на трассе М-5. Автомобиль с медицинскими работниками врезался в КамАЗ, стоящий на обочине. Экипаж скорой погиб на месте. У 56-летнего водителя осталась жена и двое детей, у 26-летнего фельдшера – невеста. Между тем Минздрав республики отрицает связь смертельного ДТП с переработками медперсонала.
В смертельном ДТП родители потеряли единственного сына, невеста – любимого. До собственной свадьбы фельдшер скорой помощи Дамир Хисамутдинов не дожил чуть больше недели. Год назад молодые прочитали никах. Купили квартиру, хотели успеть переехать в новое жильё до начала учебного года. Дамир и Ильвина вместе учились в БГМУ, в этом году перешли на четвёртый курс. Юноша совмещал учёбу с работой в Иглинской районной больнице, чтобы набраться опыта. Говорил, что его призвание – помогать людям и спасать жизни. За несколько дней до гибели 26-летний фельдшер хотел уволиться, рассказывает его невеста. Но не успел.
Авария произошла 18 августа на трассе М-5. Карета неотложки с медицинскими работниками врезалась в КамАЗ, стоящий на обочине. На кадрах видеорегистратора видно, как машину скорой помощи начинает заносить вправо, на припаркованный грузовик. Удар оказался смертельным. Водитель и пассажир погибли сразу. У погибшего водителя, Михаила Медведева, осталась жена и двое сыновей. Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбирается ГИБДД республики и Следственный комитет.
Муж Алены Палатовой тоже сгорел на работе: у водителя неотложки той же Иглинской ЦРБ остановилось сердце прямо во время выезда бригады в мае этого года. Незадолго до смерти мужчина перенёс инфаркт и две операции на сердце. К работе Алексей Поболь вернулся со справкой.
Между тем Минздрав республики отрицает переработки и нехватку персонала в Иглинской ЦРБ. Согласно официальному ответу, сейчас в связи с отпусками и больничными направлены дополнительные бригады медиков из поликлиники, поэтому нехватки медработников нет и режим работы соблюдается.
В поддержку погибших запустили флешмоб. В социальных сетях медики со всей республики выкладывают видео с коротким лозунгом: «Это мог быть я».
По данному факту республиканский Минздрав организовал служебную проверку. Ильвина до сих пор хранит последний букет от своего возлюбленного Дамира, который так и не успел стать её законным мужем.