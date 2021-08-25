Егор Крид рассказал, что его связывает с Уфой

Известный артист, кумир молодежи Егор Крид выступил сегодня в парке «Ватан» в рамках открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В амфитеатре собрались тысячи поклонников творчества Крида. В общей сложности артист исполнил 10 песен. От того, сколько человек пришли его поддержать, певец остался в шоке. Он также признался, что мало спал перед выступлением, но все равно посылает всем слушателям свою энергию.
Помимо этого, Егор Крид сделал неожиданное признание. Оказывается, известный артист периодически жил в Уфе. Дело в том, что у Егора есть родственники из Башкирии, к которым он часто в детстве приезжал в гости.
Фото: ИА "Башинформ"