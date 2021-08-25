Егор Крид рассказал, что его связывает с Уфой

В амфитеатре собрались тысячи поклонников творчества Крида. В общей сложности артист исполнил 10 песен. От того, сколько человек пришли его поддержать, певец остался в шоке. Он также признался, что мало спал перед выступлением, но все равно посылает всем слушателям свою энергию.