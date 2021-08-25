Два боксера из Башкирии взяли золото на первенстве Европы

Спортсмены из Башкортостана добились исторического достижения на первенстве Европы по боксу. Турнир завершился в Сараево. Савва Морозов в категории до 66 кг выиграл золотую медаль. А Мария Казакова добилась победы среди соперниц в весе до 64 кг. Впервые в истории башкирского спорта сразу два золота в копилке спортсменов из региона на чемпионате такого уровня по боксу.
Первый нокдаун от башкирской спортсменки в финале первенства Европы. Всего Мария Казакова их сделала два. В итоге досрочная победа и золотая медаль на первых международных стартах. Не прошло и недели, а Мария Казакова уже в родном зале в уфимской Черниковке и продолжает тренироваться. 14-летняя спортсменка параллельно занимается кикбоксингом. Уже успела выиграть чемпионат страны, но на международный старт не поехала из-за пандемии.
Подготовку к континентальному первенству Мария Казакова проходила в составе сборной России. Она тренировалась в Уфе и Кисловодске. На сам турнир спортсменка смогла отправиться с личным тренером.
Всего на турнире Мария Казакова провела три поединка против украинки, польки и молдаванки. В Уфе за нее болели родственники и товарищи по залу. Они также занимаются параллельно кикбоксингом. После победы подруги задумываются над боксом все больше.
На первенстве Европы победу также одержал спортсмен из Октябрьского Савва Морозов. Впервые в истории два башкирских спортсмена выиграли золото на одном первенстве Европы.