Накануне, 25 августа, в Башкирии был установлен очередной температурный рекорд по жаре. Об этом сообщают сотрудники Башгидромета.
На аэрологической станции в Дёме было зафиксировано +34,5°С. В последний раз так жарко было в 2016 году, когда температура воздуха достигла +33,6°С. По Башкирии максимальной температурой накануне оказалось +35,3°С. Это девятый температурный рекорд за это лето.
К слову, сегодня жара значительно спала. В Башкирии прогнозируется +29, +34°С, дожди, грозы и шквалистый ветер.