Накануне, 25 августа, в Башкирии был установлен очередной температурный рекорд по жаре. Об этом сообщают сотрудники Башгидромета.

На аэрологической станции в Дёме было зафиксировано +34,5°С. В последний раз так жарко было в 2016 году, когда температура воздуха достигла +33,6°С. По Башкирии максимальной температурой накануне оказалось +35,3°С. Это девятый температурный рекорд за это лето.